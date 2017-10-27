США хотят запуска "избирательного процесса" в Сирии, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США хотят запуска "избирательного процесса" в Сирии в будущем, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

При этом она вновь повторила, что США не видят президента Башара Асада в политическом будущем Сирии.

"В конце концов мы хотим прийти к началу избирательного процесса (в Сирии — ред.), но еще многое предстоит сделать", — сказала она в интервью Fox&Friends.

Говоря о взаимодействии РФ и США в Сирии, Науэрт отметила, что странам удалось договориться об установлении перемирия на юго-западе этой страны, что помогло "спасти жизни" людей.

В июле РФ, США и Иордания согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне 9 июля.