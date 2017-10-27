АСТАНА, 27 окт – РИА Новости. Все стороны переговоров по Сирии подтвердили свое участие в седьмой встречи в рамках астанинского процесса, которая пройдет в столице Казахстана 30-31 октября, сообщила пресс-служба МИД республики.
По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей представители ООН, США и Иордании.
"За день до начала встречи представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 31 октября", — добавили в министерстве.
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