Все стороны астанинского процесса подтвердили свое участие в переговорах

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 27 окт – РИА Новости. Все стороны переговоров по Сирии подтвердили свое участие в седьмой встречи в рамках астанинского процесса, которая пройдет в столице Казахстана 30-31 октября, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане 30-31 октября. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари", — говорится в сообщении МИД Казахстана.

По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей представители ООН, США и Иордании.

"За день до начала встречи представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 31 октября", — добавили в министерстве.

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