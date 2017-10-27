Доклад с изъянами. В СБ ООН представили отчет по химатаке в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Долгожданные результаты расследования химических инцидентов в сирийских Хан-Шейхуне и Умм-Хоше накануне представили в Совете безопасности всемирной организации. Доклад совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не был выложен в открытый доступ, однако ряд выводов экспертов уже просочился в прессу.

Так, согласно заявлению постпредства США, специалисты СМР возложили ответственность за применение отравляющего газа зарин на официальный Дамаск, а за прошлогоднюю атаку ипритом в Умм-Хоше – на террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода доклада ООН и ОЗХО заявил о профессионализме команды экспертов.

Химический инцидент в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб произошел 4 апреля этого года. Сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Противники президента Сирии Башара Асада и ряд западных стран бездоказательно обвинили в отравлении мирных жителей официальные власти в Дамаске. Спустя три дня, 7 апреля, США нанесли удар по базе Шайрат, с которой, как они полагали, и была произведена химическая атака.

Совместный механизм расследования случаев применения химического оружия в Сирии приступил к расследованию инцидента в Идлибе в июле: эксперты должны были определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.

Изъяны налицо

В Москве сразу же приступили к тщательному анализу документа. Однако уже после беглого просмотра, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, налицо "изъяны методологии", "логические нестыковки, неувязки и внутренние противоречия".

Как замминистра отметил в беседе с РИА Новости, в качестве доказательной базы эксперты в основном использовали свидетельства, которые вызывают "огромные сомнения по причине ангажированности источников и по причине несоблюдения требований Конвенции по запрещению химоружия по последовательности сбора и хранения вещественны доказательств".

Ранее одной из основных претензий российской стороны к ходу расследования являлся отказ экспертов посетить авиабазу Шайрат. Однако специалисты СМР, как сообщил директор департамента по нераспространению МИД РФ Михаил Ульянов, 8-9 октября все-таки там побывали, но не собрали необходимые пробы.

"Та истерика, которая звучит в высказываниях официальных представителей ряда стран, свидетельствует только об одном: что правительства указанных стран не могут смириться с мыслью, что Россия ставит заслон реализации их далеко идущих планов в отношении Сирии, планов, не имеющих ничего общего с установлением истины по трагическим случаям применения отравляющих веществ. Это нам тоже понятно и не вызывает никаких эмоций в Москве", — уверен Рябков.

В любом случае, российская сторона после изучения доклада, скорее всего, предложит конкретные меры для улучшения методов расследования химатак, пояснил замглавы МИД.

Что дальше

Тем временем, мандат совместного механизма истекает уже совсем скоро – 17 ноября. Американская сторона настаивала на его продлении еще до выхода доклада. На этой неделе в СБ ООН был внесен соответственный проект резолюции.

В Москве неоднократно заявляли, что Совбез должен сначала ознакомиться с новым докладом СМР, изучить методы работы экспертов и только затем делать выводы о дальнейшем формате миссии. Таким образом, РФ наложила вето на проект документа, еще один постоянный член СБ ООН – Китай – воздержался.