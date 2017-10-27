Доклад с изъянами. В СБ ООН представили отчет по химатаке в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Долгожданные результаты расследования химических инцидентов в сирийских Хан-Шейхуне и Умм-Хоше накануне представили в Совете безопасности всемирной организации. Доклад совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не был выложен в открытый доступ, однако ряд выводов экспертов уже просочился в прессу.
Химический инцидент в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб произошел 4 апреля этого года. Сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Противники президента Сирии Башара Асада и ряд западных стран бездоказательно обвинили в отравлении мирных жителей официальные власти в Дамаске. Спустя три дня, 7 апреля, США нанесли удар по базе Шайрат, с которой, как они полагали, и была произведена химическая атака.
Совместный механизм расследования случаев применения химического оружия в Сирии приступил к расследованию инцидента в Идлибе в июле: эксперты должны были определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.
Изъяны налицо
Как замминистра отметил в беседе с РИА Новости, в качестве доказательной базы эксперты в основном использовали свидетельства, которые вызывают "огромные сомнения по причине ангажированности источников и по причине несоблюдения требований Конвенции по запрещению химоружия по последовательности сбора и хранения вещественны доказательств".
Ранее одной из основных претензий российской стороны к ходу расследования являлся отказ экспертов посетить авиабазу Шайрат. Однако специалисты СМР, как сообщил директор департамента по нераспространению МИД РФ Михаил Ульянов, 8-9 октября все-таки там побывали, но не собрали необходимые пробы.
В любом случае, российская сторона после изучения доклада, скорее всего, предложит конкретные меры для улучшения методов расследования химатак, пояснил замглавы МИД.
Что дальше
В Москве неоднократно заявляли, что Совбез должен сначала ознакомиться с новым докладом СМР, изучить методы работы экспертов и только затем делать выводы о дальнейшем формате миссии. Таким образом, РФ наложила вето на проект документа, еще один постоянный член СБ ООН – Китай – воздержался.