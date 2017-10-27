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Война в Сирии
Война в Сирии

Доклад с изъянами. В СБ ООН представили отчет по химатаке в Хан-Шейхуне

13:4427.10.2017
(обновлено: 13:46 27.10.2017)
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© AFP 2017 / Timothy A. ClaryПостпред США при ООН Никки Хейли держит фотографии жертв предполагаемой химической атаки в Сирии. Архивное фотоПостпред США при ООН Никки Хейли держит фотографии жертв предполагаемой химической атаки в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Timothy A. Clary

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Долгожданные результаты расследования химических инцидентов в сирийских Хан-Шейхуне и Умм-Хоше накануне представили в Совете безопасности всемирной организации. Доклад совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пока не был выложен в открытый доступ, однако ряд выводов экспертов уже просочился в прессу.

Уничтожение химического оружия
© Фото : U.S. Army
Политолог о докладе ООН по химатакам в Сирии: попытка мелких махинаций США
Так, согласно заявлению постпредства США, специалисты СМР возложили ответственность за применение отравляющего газа зарин на официальный Дамаск, а за прошлогоднюю атаку ипритом в Умм-Хоше – на террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода доклада ООН и ОЗХО заявил о профессионализме команды экспертов.

Химический инцидент в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб произошел 4 апреля этого года. Сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Противники президента Сирии Башара Асада и ряд западных стран бездоказательно обвинили в отравлении мирных жителей официальные власти в Дамаске. Спустя три дня, 7 апреля, США нанесли удар по базе Шайрат, с которой, как они полагали, и была произведена химическая атака.

Совместный механизм расследования случаев применения химического оружия в Сирии приступил к расследованию инцидента в Идлибе в июле: эксперты должны были определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.

Изъяны налицо

Сергея Рябкова. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Рябков рассказал об истерике вокруг доклада ОЗХО по химатакам в Сирии
В Москве сразу же приступили к тщательному анализу документа. Однако уже после беглого просмотра, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, налицо "изъяны методологии", "логические нестыковки, неувязки и внутренние противоречия".

Как замминистра отметил в беседе с РИА Новости, в качестве доказательной базы эксперты в основном использовали свидетельства, которые вызывают "огромные сомнения по причине ангажированности источников и по причине несоблюдения требований Конвенции по запрещению химоружия по последовательности сбора и хранения вещественны доказательств".

Ранее одной из основных претензий российской стороны к ходу расследования являлся отказ экспертов посетить авиабазу Шайрат. Однако специалисты СМР, как сообщил директор департамента по нераспространению МИД РФ Михаил Ульянов, 8-9 октября все-таки там побывали, но не собрали необходимые пробы.

Уничтожение химического оружия. Архивное фото
© РИА Новости
Химоружие как последний аргумент США: дешевый сериал вместо фактов
"Та истерика, которая звучит в высказываниях официальных представителей ряда стран, свидетельствует только об одном: что правительства указанных стран не могут смириться с мыслью, что Россия ставит заслон реализации их далеко идущих планов в отношении Сирии, планов, не имеющих ничего общего с установлением истины по трагическим случаям применения отравляющих веществ. Это нам тоже понятно и не вызывает никаких эмоций в Москве", — уверен Рябков.

В любом случае, российская сторона после изучения доклада, скорее всего, предложит конкретные меры для улучшения методов расследования химатак, пояснил замглавы МИД.

Что дальше

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Защита союзника": США обвинили РФ в нежелании остановить химатаки в Сирии
Тем временем, мандат совместного механизма истекает уже совсем скоро – 17 ноября. Американская сторона настаивала на его продлении еще до выхода доклада. На этой неделе в СБ ООН был внесен соответственный проект резолюции.

В Москве неоднократно заявляли, что Совбез должен сначала ознакомиться с новым докладом СМР, изучить методы работы экспертов и только затем делать выводы о дальнейшем формате миссии. Таким образом, РФ наложила вето на проект документа, еще один постоянный член СБ ООН – Китай – воздержался.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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