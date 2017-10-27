Выводы по химатаке в Сирии должны базироваться на фактах, заявили в Пекине

ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Любые выводы о применении химического оружия в Сирии должны делаться на основе неопровержимых доказательств, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Наша позиция по использованию химического оружия чёткая и последовательная. Мы надеемся на то, что любые выводы расследования должны быть сделаны на основе неопровержимых достоверных фактов, должны соответствовать принципам объективности, справедливости и профессионализма", — заявил Гэн Шуан на брифинге на просьбу прокомментировать представленный доклад.прокомментировала постпред США Никки Хейли. Как говорится в заявлении постпредства США, распространённом после презентации доклада экспертов, СМР пришел к заключению, что Дамаск использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Кроме того, согласно заявлению Хейли, СМР также определил, что ИГ* несет ответственность за применение иприта при атаке 16 сентября в Умм-Хоше. Ранее данные доклада появились в ряде западных СМИ.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Расследование инцидента в провинции Идлиб 4 апреля совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии вел с июля: эксперты должны были определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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