Выводы по химатаке в Сирии должны базироваться на фактах, заявили в Пекине

ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Любые выводы о применении химического оружия в Сирии должны делаться на основе неопровержимых доказательств, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года.

"Наша позиция по использованию химического оружия чёткая и последовательная. Мы надеемся на то, что любые выводы расследования должны быть сделаны на основе неопровержимых достоверных фактов, должны соответствовать принципам объективности, справедливости и профессионализма", — заявил Гэн Шуан на брифинге на просьбу прокомментировать представленный доклад.

Первой из членов СБ ООН доклад прокомментировала постпред США Никки Хейли. Как говорится в заявлении постпредства США, распространённом после презентации доклада экспертов, СМР пришел к заключению, что Дамаск использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Кроме того, согласно заявлению Хейли, СМР также определил, что ИГ * несет ответственность за применение иприта при атаке 16 сентября в Умм-Хоше. Ранее данные доклада появились в ряде западных СМИ.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Расследование инцидента в провинции Идлиб 4 апреля совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии вел с июля: эксперты должны были определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.