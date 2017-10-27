Добыча нефти в Сирии с начала конфликта упала в 24 раза

ХОМС (Сирия), 27 окт — РИА Новости. Добыча нефти в Сирии с начала военного конфликта по настоящее время упала в 24 раза — с 385 тысяч баррелей в сутки до 16 тысяч, добыча газа сократилась в 1,6 раза – с 21 миллиона кубов в сутки до 13,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганем.

"Полное производство Сирии было 385 тысяч баррелей нефти до кризиса, и мы производили около 21 миллиона кубометров газа и 3 миллиона тонн фосфатов. Что касается сегодня, то наше производство превысило 13,5 миллиона кубометров газа, и мы достигли около 16 тысяч баррелей нефти ежедневно. Среднее производство фосфатов ожидается до конца этого года на уровне миллиона тонн", — сказал Ганем.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>