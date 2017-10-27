Рябков рассказал об истерике вокруг доклада ОЗХО по химатакам в Сирии

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Отдельные страны развернули истерику вокруг доклада СМР ОЗХО-ООН по химатакам в Сирии и политизируют его выводы в своих целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что для российской стороны "не стало неожиданностью" наличие множественных "несостыковок" в представленном накануне докладе.

"Мы все время подчеркиваем неприятие применения подобных приемов сугубо в политических и геополитических целях", — добавил он.

"Та истерика, которая звучит в высказываниях официальных представителей ряда стран, свидетельствует только об одном, что правительства указанных стран не могут смириться с мыслью, что Россия ставит заслон реализации их далеко идущих планов в отношении Сирии, планов, не имеющих ничего общего с установлением истины по трагическим случаям применения отравляющих веществ. Это нам тоже понятно и не вызывает никаких эмоций в Москве", — отметил замглавы МИД РФ.