В Сирии оценили потери нефтяного сектора за время войны

ХОМС (Сирия), 27 окт — РИА Новости. Потери нефтяного сектора Сирии, по предварительным подсчетам, за период войны превысили 68 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганем.

"Нефтяной сектор в Сирии подвергся систематическому разрушению со стороны террористических группировок и сил так называемой "международной коалиции", которую возглавляют США, из-за чего потери превысили 68 миллиардов долларов, прямые и непрямые", — сообщил министр.

Он уточнил, что это приблизительная цифра объема прямых и непрямых потерь объектов, которые были осмотрены и первично оценен ущерб. Эта цифра может возрасти.

"Систематические атаки стали не результатом войны, а были сосредоточены на нефтяном секторе с целью его разрушения, что отразилось очень негативно за прошедший период на всех. Однако были предприняты шаги по освобождению сирийской арабской армией нефтяных объектов, а также большая команда из министерства нефти в составе техников, профессиональных национальных кадров шла шаг за шагом за освобождением, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру и работу, чтобы отрасль вернулась в прежнее состояние", — отметил Али Ганем.

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