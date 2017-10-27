Сирия начала готовить план по восстановлению нефтегазовой инфраструктуры

ХОМС (Сирия), 27 окт — РИА Новости. Сирия приступает к подготовке технического плана по восстановлению нефтегазовой инфраструктуры страны, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем.

"Все наши шаги сопровождают шаги армии, и мы приступаем к подготовке технического плана восстановления любого объекта, который освободит армия. Военный вопрос зависит от армии, и в ближайшее время мы услышим хорошие новости о возвращении всех месторождений Сирии. Все месторождения вернутся в лоно родины, как вернулись все территории", — сказал Ганем.

"Шаги по восстановлению этих объектов в нормальное состояние означают постепенное возвращение и оживление, и пока сектор будет оживляться, это будет оказывать значительное влияние на сирийскую экономику, и мы постепенно выйдем на уровень достатка, а затем на экспортный, в дальнейшем это будет иметь большое экономическое влияние на ситуацию в энергетике и позволит сократить расходы за нефтяной импорт", — добавил он.

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