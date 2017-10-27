В Минобороны отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по три нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинциях: Идлиб – одно, Дамаск – два", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция. Медицинская помощь в течение суток оказана 42 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2260.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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