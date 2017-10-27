Источник в МИД заявил об уменьшении числа россиян, воющих за ИГ* в Сирии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Число россиян, уехавших в Сирию воевать в рядах запрещённой в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, в текущем году резко сократилось, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. Что касается тех, кто вернулся из САР обратно в Россию, то их, по его словам, "сотни", и по ним ведётся работа по выявлению степени их ответственности.
"За текущий год резко существенно сократилось число выехавших в ИГ* из России", — сказал собеседник агентства. По его словам, этот тренд начался ещё в прошлом году.
Данную тенденцию источник в российском внешнеполитическом ведомстве связывает с эффективностью мер правоохранительных органов по ограничению выезда из страны и "мероприятий по дерадикализации населения". Кроме того, по его словам, в Сирию перестали ездить в большом количестве в связи с успехами операции ВКС РФ.
"По всем ним будут проводиться проверки, чтобы определить степень их ответственности. Понятно, что кто-то ехал, чтобы влиться непосредственно в ряды боевиков, а кто-то ехал с ребёнком за мужем. И формально они все подпадают под так называемых иностранных боевиков", — пояснил собеседник агентства.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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