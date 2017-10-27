Россия изучает новый доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии

ООН, 27 окт — РИА Новости. Россия изучает новый доклад экспертов ООН и ОЗХО по химическим атакам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше в Сирии, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

"Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств", — сообщил пресс-секретарь дипмиссии Федор Стржижовский.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года.

Первой из членов СБ ООН доклад прокомментировала Никки Хейли. Как говорится в заявлении постпредства США, распространённом после презентации доклада экспертов, СМР пришел к заключению, что Дамаск использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Кроме того, согласно заявлению Хейли, СМР также определил, что ИГ* несет ответственность за применение химического иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше. Ранее данные доклада появились в ряде западных СМИ.

"В очередной раз удивлены тем, что прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво цитируются западными информагентствами", — отмечается в заявлении российской миссии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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