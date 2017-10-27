Генсек ООН после выхода доклада СМР заявил о профессионализме команды

ООН, 27 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода доклада экспертов ООН и ОЗХО по расследованию двух инцидентов в Сирии заявил о профессионализме команды совместного механизма расследования (СМР).

"Генеральный секретарь подтверждает свою полную уверенность в профессионализме, беспристрастности и объективности механизма и выражает благодарность руководителям и сотрудникам миссии за их самоотверженную работу", — говорится в распространенном пресс-службой заявлении.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года.

Первой среди членов СБ ООН доклад прокомментировала Никки Хейли. Как говорился в заявлении постпредства США, распространенном после презентации доклада экспертов, "СМР пришел к заключению, что режим Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года". СМР также определил, что ИГ* несет ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Расследование инцидента в провинции Идлиб 4 апреля совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии вел с июля: эксперты должны были определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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