Генсек ООН после выхода доклада СМР заявил о профессионализме команды

ООН, 27 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода доклада экспертов ООН и ОЗХО по расследованию двух инцидентов в Сирии заявил о профессионализме команды совместного механизма расследования (СМР).
"Генеральный секретарь подтверждает свою полную уверенность в профессионализме, беспристрастности и объективности механизма и выражает благодарность руководителям и сотрудникам миссии за их самоотверженную работу", — говорится в распространенном пресс-службой заявлении.
Первой среди членов СБ ООН доклад прокомментировала Никки Хейли. Как говорился в заявлении постпредства США, распространенном после презентации доклада экспертов, "СМР пришел к заключению, что режим Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года". СМР также определил, что ИГ* несет ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше.
Расследование инцидента в провинции Идлиб 4 апреля совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии вел с июля: эксперты должны были определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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