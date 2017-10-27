Хейли обвинила Дамаск в применении зарина, а ИГ* в использовании иприта

ООН, 27 окт — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли после презентации доклада экспертов ООН и ОЗХО обвинила власти Сирии в применении зарина в Хан-Шейхуне, а террористов ИГ* в использовании иприта в Умм-Хоше.

"Представленные сегодня выводы совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) свидетельствуют о том, что режим (президента Саирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. СМР также определил, что ИГ* несет ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше", — говорится в заявлении постпреда США при ООН, выпущенном после представления доклада СМР в СБ ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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