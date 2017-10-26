США не верят, что сирийцы хотят видеть Асада в будущем страны

Жители населенного пункта Каукаб в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото

Жители населенного пункта Каукаб в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. США поддерживают женевский процесс, при этом не верят, что сирийцы захотят видеть нынешнего президента Башара Асада в политическом будущем страны, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Мы поддерживаем женевский процесс. Но мы не верим, что сирийцы захотят Башара Асада, убийцы женщин, детей, мирных граждан… мы не верим, что сирийцы в конце поймут, что они хотят, чтобы этот человек, этот режим управлял страной", — сказала она журналистам.

По ее словам, США продолжат настаивать на деэскалации конфликта.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу в Женеве со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

В четверг коалиция во главе США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) признала гибель 786 мирных жителей в результате ударов в Сирии и Ираке с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.

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