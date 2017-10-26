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Война в Сирии
Война в Сирии

Асад заявил о возможности внесения поправок в конституцию Сирии

22:4026.10.2017
(обновлено: 22:43 26.10.2017)
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© Фото : رئاسة الجمهورية العربية السوريةПрезидент Сирии Башар Асад. Архивное фотоПрезидент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© Фото : رئاسة الجمهورية العربية السورية

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в четверг заявил, что успехи сирийской армии и союзников по борьбе с террористами постепенно подготавливают почву для политических усилий по урегулированию ситуации в стране.

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Дамаск приветствует идею создания конгресса народов Сирии
В этой связи он отметил, что Дамаск готов поддержать политические усилия, которые заключаются в "национальном примирении и диалоге между всеми посредством конгресса национального диалога в Сирии" вплоть до выработки поправок в конституцию и проведения новых выборов в парламент. В 2016 году президент Сирии Асад заявлял о том, что переходный период в Сирии должен проходить при нынешней конституции.

Ранее об идее провести конгресс народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы страны, правительство и оппозиция, заявил президент РФ Владимир Путин.

Возможные поправки в конституцию

Асад в четверг принял в Дамаске делегацию из России во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

По данным пресс-службы президента Сирии, стороны обсудили победы сирийских правительственных сил и союзников над террористами и подготовку к очередному раунду переговоров по Сирии в Астане, который запланирован на 30-31 октября, включая темы, которые будут обсуждаться в этом раунде переговоров.

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка. Архивное фото
© AFP 2017 / Uygar Onder SImsek
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Асад, в частности, указал что успехи сирийской армии и союзников по борьбе с террористами постепенно подготавливают почву для политических усилий по урегулированию ситуации в стране.

Кроме того, передает пресс-служба, президент Сирии отметил, что Дамаск намерен продолжить борьбу с терроризмом, а также поддержать политическое направление, которое заключается в "национальном примирении и диалоге между всеми посредством конгресса национального диалога в Сирии" вплоть до выработки поправок в конституцию и проведения новых выборов в парламент.

Об идее создать конгресс народов Сирии заявил ранее президент РФ Путин, выступая на форуме "Валдай". По мнению российского лидера, конгресс может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны. Предполагается, что в конгрессе должны принять участие все этнические и религиозные группы Сирии, правительство и оппозиция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что о сроках создания такого конгресса говорить преждевременно, но "инициатива сейчас обсуждается активно".

Как сообщил в интервью РИА Новости министр информации Сирии Рамиз Тарджаман, Дамаск приветствует в русле процесса национального примирения идею создания конгресса народов Сирии.

Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Москве неоднократно отмечали, что начатые Россией при участии Турции и Ирана переговоры по Сирии в Астане позволили выйти на договоренности по созданию четырех зон деэскалации, которые в перспективе могут способствовать установления мира на всей территории страны.

Мнение эксперта

Стоит отметить, что в 2016 году в интервью РИА Новости Асад заявлял о том, что переходный период в Сирии должен проходить при нынешней конституции, к новой страна перейдет тогда, когда за нее проголосует сирийский народ. При этом сирийский лидер заявил, под понятием "переходного формата" в Сирии он понимает правительство национального единства всех политических сил, включая оппозицию.

Как считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, говорить о том, что позиция сирийского руководства по политическому урегулированию как-то изменилась, пока преждевременно.

"Эта позиция совершенно правильна и адекватна ситуации: политический процесс – тот процесс, который должен привести к прекращению кризиса в Сирии. Что касается изменения конституции, то и ранее неоднократно заявлялось о том, что сирийское руководство готово к каким-то поправкам в основной документ, однако это должно произойти в ходе создания проекта конституции и его обсуждения с народом. Это – нормальный конституционный демократический процесс", — сказал Долгов РИА Новости

Разрушенные здания в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Он отметил, что до сих пор парламентские выборы в Сирии проходили в рамках действующей конституции.

"Если они будут как-то изменяться, то только на основе поправок к конституции. На мой взгляд, речь не идет о том, что буквально завтра-послезавтра будет изменена конституция и будут назначены новые выборы. Речь идет о вполне демократичном процессе – создании проекта конституции, который будет обсуждаться. Однако это процесс, который возможен в ситуации, когда в Сирии будет более-менее стабильная обстановка", — считает Долгов.

При этом, как указал эксперт, в ходе боевых действий эти процессы сложно проводить.

"Поэтому, на мой взгляд, заявления Башара Асада – всего лишь подтверждение позиции Сирии. Уже неоднократно заявлялось о том, что примирение необходимо, и в Сирии проводились меры по реализации этого процесса, объявлялась амнистия. Этот процесс идет, и заявления Асада подтверждают ту позицию, которой сирийское руководство придерживается уже достаточно давно", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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