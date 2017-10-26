Сирийская армия вернула контроль над двумя районами в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия вернула контроль над районами Хувейджат Сакер и Синаа а городе Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости военный источник.

"Сирийская армия и союзные силы вернули контроль над районами Хувейджат Сакер и Синаа в Дейр-эз-Зоре, после того как было убито большое количество террористов и уничтожена их техника", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, саперы уже работают над разминированием зданий и улиц.

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