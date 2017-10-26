Данные о числе воюющих в Сирии боевиков из России не новы, заявил Косачев

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Данные американских экспертов о количестве боевиков из России, воюющих в Сирии, не новы; операция ВСК РФ направлена не только на уничтожение ИГ*, но и на предотвращение возможности возвращения террористов в свои страны, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Американская консалтинговая компания Soufan Group подсчитала количество иностранных наемников в рядах ИГ*. Россия, по мнению экспертов, является крупнейшим "экспортером" боевиков в террористическую группировку. По подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ* по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан РФ. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцов.

"Данные о том, сколько иностранцев и из каких стран воюют на стороне ИГ* и других террористических группировок, периодически появляются из разных источников. В целом они более или менее похожи", — сказал Косачев.

По его словам, статистика американской консалтинговой компании Soufan Group примерно коррелирует с теми цифрами, которые называл президент России в апреле этого года в интервью телеканалу "МИР". "Владимир Путин сказал о примерно 9 тысяч выходцах из стран СНГ, воюющих в Сирии, из которых менее половины (то есть около 4 тысяч) – из России", — напомнил сенатор.

Та же Soufan Group насчитала в прошлом году от 27 до 31 тысяч иностранных граждан из 86 государств в Сирии и Ираке, а по данным ЦРУ в сентябре 2015 года число иностранных боевиков в Сирии превышало 30 тысяч человек из более чем 100 стран мира, привел пример законодатель.

По мнению Косачева, данные разных источников в принципе похожи, хотя, возможно, все учитывают по-разному – не все организации относят к террористическим.

"Мы имеем дело с глобальным явлением, с террористическим интернационалом. По сведениям Soufan Group, за прошлый год только из Западной Европы на стороне боевиков воевало 5 тысяч человек. Статистика показывает также, что есть и обратный отток, и он представляет собой возрастающую угрозу для всех стран, откуда исходят террористы", — подчеркнул сенатор.

Именно из этих соображений, по его словам, исходило руководство России, принимая решение об использовании российских ВКС в Сирии, которое было одобрено Советом Федерации в рамках его конституционных полномочий.

"Террористов логичнее бить там, где они сосредоточены здесь и сейчас, не давая им разойтись по всему миру и наносить новые удары, от которых сегодня уже пострадали многие страны", — заключил Косачев.

* Террористическая организация, запрещена в России