Тиллерсон заявил, что правление семьи Асада в Сирии подходит к концу

РИА Новости. ТИЛЛЕРСОН: США ХОТЯТ УВИДЕТЬ СИРИЮ ЕДИНОЙ, НО ДЛЯ АСАДА НЕТ РОЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, ПРАВЛЕНИЕ ЕГО СЕМЬИ ПОДХОДИТ К КОНЦУ — РЕЙТЕР