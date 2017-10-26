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Война в Сирии
Война в Сирии

Переломный момент. Путин заявил об освобождении от террористов 90% Сирии

17:0326.10.2017
(обновлено: 17:04 26.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время встречи с офицерами в Кремле. 26 октября 2017Президент Владимир Путин во время встречи с офицерами в Кремле. 26 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин заявил об освобождении от террористов более 90 процентов территории Сирии и поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической операции.

Боевики террористической группировки Исламское государство на границе Сирии и Ирака
© AFP 2017 / ALBARAKA NEWS
Эксперт: "добить" ИГ* на оставшихся 5% территории Сирии мешает коалиция США

"Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге, удалось в корне переломить ситуацию", — отметил президент.

Президент подчеркнул, что в тесном взаимодействии с Дамаском и зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации, идет процесс политического урегулирования и гражданского примирения.

"Боевые действия против террористов — а это, подчеркну, не какие-то слабо организованные банды, а хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, — продемонстрировали качественно возросшие возможности российских Военно-космических сил, нашей армии и флота", — добавил президент.

Путин также подчеркнул важность дальнейшего укрепления этого потенциала с помощью новых систем вооружения и повышения эффективности боевой учебы.

Освобождение Меядина

За последнее время правительственным войскам при поддержке ВКС удалось достичь значительных успехов в освобождении территории Сирии от террористов на востоке страны в районе Дейр-эз-Зора.

Бойцы сирийской армии в районе города Эль-Карьятейн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевики контролируют не более 5% территории Сирии, заявил Шойгу

В середине октября представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сирийские правительственные силы освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* город Меядин.

Меядин оставался крупным населенным пунктом под контролем ИГ* в долине реки Евфрат и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

Конашенков отметил, что к Меядину стянули самые боеспособные резервы террористической организации из Ирака. Официальный представитель военного ведомства также подчеркнул, что разгром боевиков в этом городе создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный.

Бойцы сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Оперативный успех": сирийские войска освободили Меядин от террористов

Это не единственная успешная операция сирийских войск при поддержке ВКС. По данным начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского, за месяц сирийская армия при поддержке российской авиации освободила от боевиков 142 населенных пункта.

В результате территория, захваченная ИГ*, сократилась на 5841 квадратный километр, так что теперь под контролем террористов остается 14,8 тысячи квадратных километров.

Операция в Ракке

Другой важной победой над террористами стало полное освобождение Ракки, которая четыре года находилась под контролем боевиков ИГ*. Операцию проводили арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) при поддержке коалиции во главе с США.

Панорама Ракки, Сирия. 19 октября 2017
© AP Photo / Gabriel Chaim
В Минобороны сравнили освобожденную Ракку с Дрезденом 1945 года‍

На прошлой неделе полное освобождение города подтвердили в коалиции.

"Коалиция поздравляет наших партнеров из "Сирийских демократических сил" в связи с объявлением об освобождении Ракки в Сирии от оккупации ДАИШ (ИГ — ред.)", — говорится в заявлении коалиции.

Как отмечают в коалиции, потеря ИГ* Мосула в Ираке и Ракки является "поворотной точкой" для этой террористической организации, что ведет к сокращению числа "приверженцев терроризма".

Условия для прекращения войны

В конце сентября на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что в Сирии по факту сложились условия для прекращения войны. При этом он заметил, что не только Дамаск нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Операция в Сирии подошла к завершению, объявил Шойгу

В Главном оперативном управлении Генштаба России также заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена. Российские военные отметили ключевую роль подписанного в Астане в начале мая этого года меморандума о создании зон деэскалации, который, по их мнению, сыграл важную роль в улучшении ситуации в Сирии.

В Генштабе также подчеркнули, что ввод в действие меморандума позволяет "развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями".

Генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул, что сейчас происходит активное восстановление объектов энергоснабжения, транспортных узлов и дорог, а также домашнего хозяйства.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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