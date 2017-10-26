Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию из России во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, сообщила пресс-служба Асада.

"Президент Башар Асад принял сегодня российскую делегацию во главе с Александром Лаврентьевым, спецпредставителем президента России Владимира Путина", — сообщила пресс-служба.

По ее данным, стороны обсудили победы сирийских правительственных сил над террористами и подготовку к "Астане-7", включая темы, которые будут обсуждаться в этом раунде переговоров.

Асад отметил, что Дамаск намерен продолжить борьбу с терроризмом, а также поддержать политическое направление, которое заключается в "национальном примирении и диалоге между всеми посредством конгресса национального диалога в Сирии" вплоть до выработки поправок в конституцию и проведения новых выборов в парламент.

Российская сторона заявила, что поддерживает оба направления работы, передает пресс-служба Асада.