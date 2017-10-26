Либерман назвал действия Ирана в Сирии попыткой удушить Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт – РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал действия Ирана в Сирии "частью плана удушения" еврейского государства и заявил о готовности "разорвать эту удавку" собственными силами, если иные средства не сработают.

Он вновь обвинил Иран в стремлении к постоянному военному присутствию на границах Израиля через создание в Сирии, где иранцы поддерживают президента Башара Асада, баз для своей авиации и флота, переброски туда многочисленных "шиитских наемников".

"Происходящее по наводке Ирана в Сирии – часть иранского плана удушения Израиля. Их попытки построить на территории Сирии собственный морской порт, военный аэродром, базы для подчиненных им шиитских наемников, доставляемых из Пакистана, Афганистана и Ирака – все это часть их плана, направленного против нас", — сказал Либерман, чье выступление на встрече с курсантами распространила в четверг пресс-служба министра.

"Мы не намерены молча наблюдать за этим. Мы разорвем эту удавку, и при необходимости сделаем это исключительно собственными силами, в случае, если прочие средства окажутся неэффективными", — пригрозил он.

Основными направлениями противодействия иранской угрозе министр назвал укрепление Армии обороны Израиля, которая, по его словам, и так является самой сильной в регионе, и убеждение международных партнеров.

"Мы смогли донести нашу позицию до всех основных игроков, и главным образом, России и США. Мы будем продолжать работать в этих двух направлениях – укреплять нашу армию и отстаивать свою правоту на международной арене", — сказал Либерман, который на прошлой неделе встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и шефом Пентагона Джеймсом Мэтиссом.