Источник: армия Сирии отбила у ИГ* нефтяную станцию в провинции Дейр-эз-Зор

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Военная техника сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ДАМАСК, 26 окт — РИА Новости.Правительственные войска САР вернули контроль над нефтяной станцией на юге провинции Дейр-эз-Зор близ границы с Ираком, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия вернула контроль над станцией Т2 на юге провинции Дейр-эз-Зор. Близ сирийско-иракской границы", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, освобождение станции имеет стратегическое значение, так как открывает большие возможности для продвижения армии в направлении города Букемаль и дает возможность соединиться с другими частями правительственных войск к юго-востоку от города Меядин для дальнейшего штурма последнего крупного оплота террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с марта 2011 года.

* Террористическая организация, запрещена в России