Точное число иностранцев в ИГ* подсчитать невозможно, заявил Коротченко

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Подсчитать точную численность иностранного контингента в "Исламском государстве"* невозможно из-за непрерывных военных действий в Сирии, наиболее точной информацией, и то оценочной и постоянно меняющейся, могут обладать только российские и сирийские спецслужбы, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Накануне аналитическая компания Soufan Group опубликовала доклад, согласно которому Россия лидирует по количеству иностранцев, воюющих в рядах ИГ* в Ираке и Сирии. По подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ* по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан РФ. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцов.

"Всё, что касается какого-либо подсчета, он некорректен, потому что никто во время боевых действий с калькулятором не считает. Полагаю, что и в самой ИГИЛ* с точностью до одного человека никто статистику не ведет, она просто невозможна в условиях реальной войны, когда в результате авиаударов ежедневно уничтожаются сотни боевиков. Так, количество воюющих на стороне (террористов – ред.) граждан РФ приводилось в ходе брифингов в Минобороны России, но надо понимать, что эти цифры были основаны на разведисточниках и были актуальны на момент проведения брифингов", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, приведенные в очередном докладе цифры "высосаны из пальца". "Поскольку даже в ЦРУ, обладающей гораздо большими информационно-аналитическими возможностями (чем аналитические организации, — ред.), нет таких данных", — добавил Коротченко.

Другой российский военный эксперт доктор военных наук Константин Сивков объясняет доминирующее количество россиян среди иностранцев в ИГ* наличием в РФ большого количества мусульманских регионов.

"У нас страна больше по численности (чем Саудовская Аравия и Иордания, — ред.), у нас имеются значительные по численности мусульманские регионы", — сказал эксперт.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>