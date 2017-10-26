Спецслужбы следят за возвращением россиян, воевавших за ИГ*, заявил Песков

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Возвращение воевавших на стороне террористов в Сирии россиян на родину представляет опасность, противодействие этой угрозе является приоритетом спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне аналитическая компания Soufan Group опубликовала доклад, согласно которому Россия лидирует по количеству иностранцев, воюющих в рядах запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Ираке и Сирии. По подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан РФ. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцов.

На просьбу журналистов прокомментировать данные из доклада, согласно которым 400 воевавших на стороне боевиков россиян вернулись в РФ, Песков сказал, что сомневается в озвученных цифрах, но спецслужбы противодействуют потенциальной угрозе.

"Я опять же подвергну сомнению эти цифры, которые приводятся. Так же хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность того, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию. Это представляет опасность, об этом хорошо известно нашим спецслужбам, противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов",- сказал Песков журналистам.