В Кремле усомнились в достоверности доклада о воюющих в ИГ* россиянах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Кремль сомневается в достоверности данных компании Soufan Group о воюющих в Сирии на стороне террористов россиянах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Во-первых, мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены, и что было взято за основу, какими источниками информации располагает эта организация,- мы не обладаем информацией на этот счет. Мы скорее склонны подвергать сомнению достоверность этой информации",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать озвученные аналитиками данные. Накануне аналитическая компания Soufan Group опубликовала доклад, согласно которому Россия лидирует по количеству иностранцев, воюющих в рядах "Исламского государства"* в Ираке и Сирии. По подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан РФ. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцов.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что помимо борьбы с терроризмом в Сирии РФ преследует цель защиты собственной безопасности.

*Террористическая организация, запрещена в России

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