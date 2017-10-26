В Кремле усомнились в достоверности доклада о воюющих в ИГ* россиянах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Кремль сомневается в достоверности данных компании Soufan Group о воюющих в Сирии на стороне террористов россиянах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать озвученные аналитиками данные. Накануне аналитическая компания Soufan Group опубликовала доклад, согласно которому Россия лидирует по количеству иностранцев, воюющих в рядах "Исламского государства"* в Ираке и Сирии. По подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан РФ. Вторую по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцов.
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что помимо борьбы с терроризмом в Сирии РФ преследует цель защиты собственной безопасности.
*Террористическая организация, запрещена в России
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