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Война в Сирии
Война в Сирии

Совбезу ООН представят доклад по расследованию химатаки в Хан-Шейхуне

08:2026.10.2017
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour

ООН, 26 окт — РИА Новости. Доклад по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) в среду будет представлен Совету безопасности ООН.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов
В четверг СБ проведет запланированное заседание по политической ситуации в Сирии. С докладом выступит спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Официальное рассмотрение в Совбезе доклада по Хан-Шейхуну запланировано на 7 ноября.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Расследование инцидента в провинции Идлиб 4 апреля совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии вел с июля: эксперты должны была определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.

Мандат миссии

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
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К этому случаю и к работе экспертов было приковано внимание политиков, дипломатов и мировых СМИ. Подогреть интерес накануне решили в Вашингтоне, и за два дня до выхода доклада решили обсудить в СБ ООН дальнейшую работу СМР. Мандат этого механизма истекает только 17 ноября, но делегация США заявила, что его надо продлевать до выхода самого доклада.

Постпред США Никки Хейли заявляла, что если виновным в атаке 4 апреля будет признан Дамаск, Россия не продлит работу СМР. В Москве же неоднократно заявляли, что Совбез ООН должен сначала ознакомиться с новым докладом СМР, изучить методы работы экспертов и только затем делать выводы о дальнейшем формате миссии.

Однако уже во вторник США вынесли на голосование СБ проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО и ООН, который был заблокирован Россией. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член СБ ООН Китай, а также Казахстан воздержались.

МИД России позже призвал не драматизировать ситуацию вокруг этого голосования.

"Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма", — говорится в сообщении министерства.

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Ход расследования

Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)
© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
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Ранее представители России подвергали критике методы и объективность работы следователей ООН и ОЗХО в Хан-Шейхуне.

По словам директора департамента по нераспространению МИД РФ Михаила Ульянова, у Москвы есть основания склоняться к версии постановочного характера инцидента. В частности, он усомнился, что в Хан-Шейхуне была применена авиабомба: размеры и геометрическая форма оставшейся на месте инцидента воронки говорят о том, что подрыв емкости с зарином был осуществлен непосредственно на земле.

Ульянов также обратил внимание, что на размещенных в интернете фотографиях, у детей, якобы пострадавших при атаке, до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться. Соответствующие материалы были переданы российской стороной экспертам СМР на встрече в сентябре в Москве.

Ранее Ульянов сообщал, что эксперты СМР посетили базу Шайрат в Сирии 8-9 октября, но не собрали необходимые пробы.

За все время работы СМР работал по девяти случаям применения химоружия в Сирии, данные о которых были переданы миссией ОЗХО по установлению фактов. По трем из девяти инцидентам эксперты не смогли собрать достаточно информации, и решили не продолжать расследование. В 2016 году СМР обнародовала данные о том, что в трех случаях правительственными войсками был применен хлор, в одном случае боевики ИГИЛ* использовали иприт.

В случае завершения работы по инциденту в Хан-Шейхуне СМР останется закончить расследование по событиям в Умм-Хоше 16 сентября 2016 года.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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