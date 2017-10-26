Совбезу ООН представят доклад по расследованию химатаки в Хан-Шейхуне

ООН, 26 окт — РИА Новости. Доклад по расследованию химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) в среду будет представлен Совету безопасности ООН.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Расследование инцидента в провинции Идлиб 4 апреля совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии вел с июля: эксперты должны была определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.
Мандат миссии
Постпред США Никки Хейли заявляла, что если виновным в атаке 4 апреля будет признан Дамаск, Россия не продлит работу СМР. В Москве же неоднократно заявляли, что Совбез ООН должен сначала ознакомиться с новым докладом СМР, изучить методы работы экспертов и только затем делать выводы о дальнейшем формате миссии.
Однако уже во вторник США вынесли на голосование СБ проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО и ООН, который был заблокирован Россией. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член СБ ООН Китай, а также Казахстан воздержались.
МИД России позже призвал не драматизировать ситуацию вокруг этого голосования.
"Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма", — говорится в сообщении министерства.
Ход расследования
По словам директора департамента по нераспространению МИД РФ Михаила Ульянова, у Москвы есть основания склоняться к версии постановочного характера инцидента. В частности, он усомнился, что в Хан-Шейхуне была применена авиабомба: размеры и геометрическая форма оставшейся на месте инцидента воронки говорят о том, что подрыв емкости с зарином был осуществлен непосредственно на земле.
Ульянов также обратил внимание, что на размещенных в интернете фотографиях, у детей, якобы пострадавших при атаке, до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться. Соответствующие материалы были переданы российской стороной экспертам СМР на встрече в сентябре в Москве.
Ранее Ульянов сообщал, что эксперты СМР посетили базу Шайрат в Сирии 8-9 октября, но не собрали необходимые пробы.
За все время работы СМР работал по девяти случаям применения химоружия в Сирии, данные о которых были переданы миссией ОЗХО по установлению фактов. По трем из девяти инцидентам эксперты не смогли собрать достаточно информации, и решили не продолжать расследование. В 2016 году СМР обнародовала данные о том, что в трех случаях правительственными войсками был применен хлор, в одном случае боевики ИГИЛ* использовали иприт.
В случае завершения работы по инциденту в Хан-Шейхуне СМР останется закончить расследование по событиям в Умм-Хоше 16 сентября 2016 года.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>