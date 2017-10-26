МИД России о действиях Запада в Совбезе ООН: "покрывательство террористов"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Блокирование в Совете безопасности ООН попыток Москвы добиться реакции на применение химического оружия в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов, говорится в заявлении МИД России.

"Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной "тройкой". Это граничит с откровенным покрывательством террористов", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Беспардонность Запада

Беспардонность заявлений со стороны стран Запада после применения Россией права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН зашкаливает, Москва призывает Вашингтон соблюдать хотя бы минимальные приличия, отметили также в МИД.

"В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает. Нам безразлично, как те, кто вновь "проявил" себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться", — говорится в документе.

Давление на Дамаск

Запад хочет не установить истину в расследовании применения химоружия в Сирии, а использовать международные структуры для давления на Дамаск, уверены в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что применение зарина в сирийском Хан-Шейхуне в апреле и последующее развитие событий выявили серьезные проблемы в работе миссии ОЗХО. "Но западных коллег нынешнее положение дел, похоже, полностью устраивает. Более того, они отчаянно бьются за то, чтобы оставить все как есть. И это потому, что их цель состоит не в установлении истины, а в использовании профильных международных структур для наращивания давления на Дамаск", — говорится в документе.

Нет оснований драматизировать ситуацию

Россия считает, что нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг голосования по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии, говорится в заявлении МИД.

"Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма", — отмечается в документе.

Во вторник Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Блокировка Россией резолюции ООН о продлении миссии всемирной организации и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии говорит о том, что Россия заботится о сохранении "своего союзника", заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

Госдепартамент США, в свою очередь, выразил разочарование в связи с решением России наложить вето на проект резолюции.

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