РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон не планирует расширять контакты с ВКС по Сирии

23:1025.10.2017
0863
CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. США высоко оценивают уровень контактов с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в Сирии по предотвращению конфликтов, но не видят возможности углублять их, заявил РИА Новости представитель ВВС Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джон Томас.

Бойцы сирийской армии в районе города Эль-Карьятейн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Боевики контролируют не более 5% территории Сирии, заявил Шойгу

"Не думаю, что у нас может быть больше (контактов)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости", — сказал Томас.

Полковник также выразил уверенность, что в случае появления новых проблем в Сирии между военными двух стран, "есть механизм по их решению".

"Он (механизм — ред.) чрезвычайно эффективен. Мы действительно сделали хорошую работу по предотвращению конфликтов, и это касается обеих сторон, которые разделяют ответственность и говорят друг с другом при необходимости", — сказал представитель CENTCOM.

В то же время он напомнил, что эти контакты касаются лишь предотвращения конфликтов, поскольку законодательством США запрещено "сотрудничать каким-либо образом с русскими".

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
В ВКС рассказали, когда С-500 поступит на вооружение

В настоящее время в соответствии с меморандумом от 2015 года между военными России и США в Сирии действуют каналы связи для предотвращения конфликтов. Всего таких каналов три: по линии авиации, наземных сил и по линии командования.

Ранее в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) сообщили о двух очных встречах на уровне генералов для обсуждения мер по предотвращения конфликтов. Известно, что беседы состоялись за пределами Ирака и Сирии. В коалиции не исключили, что может последовать новая встреча, но не уточнили, где и когда она может пройти.

"Мы не говорим о них (встречах — ред.) заранее. Это не стандартные встречи, они проводятся по необходимости… Сейчас мы довольны тем, что у нас есть этот механизм на уровне трехзвездных генералов, которые могут, если надо, побуждать (к решению вопросов между США и РФ — ред.)", — сказал Томас, отвечая на вопрос о возможности новой встречи российских и американских военных.

Бойцы сирийской армии во время наступления в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ВКС за неделю уничтожили более 1,2 тысячи объектов террористов в Сирии

С 2015 года между военными РФ и США в Сирии не было ни одного инцидента, о котором бы сообщали стороны. Однако в 2017 году авиация США несколько раз наносила удары по позициям правительственных и сил и их союзников, сбила два беспилотника проправительственных сил и один самолет ВВС Сирии. Эти ситуации обсуждались по каналам предотвращения конфликтов между российскими и американскими военными.

США с августа 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения властей страны. Россия проводит операцию с сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена