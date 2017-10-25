В МИД прокомментировали блокирование в СБ ООН реакции по химоружию в Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Блокирование в СБ ООН попыток РФ добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов, говорится в заявлении МИД России.

"Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной "тройкой". Это граничит с откровенным покрывательством террористов", — заявили в МИД.

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