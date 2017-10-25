Беспардонность Запада после голосования в СБ ООН зашкаливает, заявил МИД РФ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Беспардонность заявлений со стороны стран Запада после применения РФ права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН зашкаливает, Москва призывает Вашингтон соблюдать хотя бы минимальные приличия, говорится в комментарии МИД РФ.
"В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает. Нам безразлично, как те, кто вновь "проявил" себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться", — говорится в документе.
"Призываем американских коллег соблюдать хотя бы минимальные приличия… В Белом доме и госдепартаменте не могут не понимать, что мы выступили не против продления мандата СМР, а против принятия на этот счет поспешного решения, без учета ожидаемого доклада о деятельности механизма за минувший год, о которой пока мало что известно. Для нас было бы непрофессионально и безответственно, идя на поводу у США, бездумно проштамповать далеко идущее решение, даже не разобравшись в ситуации", — добавили в министерстве.
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