Беспардонность Запада после голосования в СБ ООН зашкаливает, заявил МИД РФ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Беспардонность заявлений со стороны стран Запада после применения РФ права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН зашкаливает, Москва призывает Вашингтон соблюдать хотя бы минимальные приличия, говорится в комментарии МИД РФ.

РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Голосование по подготовленному США документу состоялось во вторник. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член СБ ООН Китай, а также Казахстан воздержались.

"В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Степень их беспардонности зашкаливает. Нам безразлично, как те, кто вновь "проявил" себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации. Но все же приходится им напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться", — говорится в документе.

В МИД РФ напомнили, что пресс-секретарь Белого дома, к примеру, "договорилась до того, что Москва "одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей"; не осталась в стороне и постпред США при ООН, заявившая, что Россия "в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие".

"Призываем американских коллег соблюдать хотя бы минимальные приличия… В Белом доме и госдепартаменте не могут не понимать, что мы выступили не против продления мандата СМР, а против принятия на этот счет поспешного решения, без учета ожидаемого доклада о деятельности механизма за минувший год, о которой пока мало что известно. Для нас было бы непрофессионально и безответственно, идя на поводу у США, бездумно проштамповать далеко идущее решение, даже не разобравшись в ситуации", — добавили в министерстве.

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