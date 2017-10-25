МИД: не стоит драматизировать ситуацию вокруг голосования в СБ ООН по Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия считает, что нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг голосования по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии, говорится в заявлении МИД РФ.
"Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма", — говорится в документе.
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