МИД: не стоит драматизировать ситуацию вокруг голосования в СБ ООН по Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия считает, что нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг голосования по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии, говорится в заявлении МИД РФ.

РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Голосование по подготовленному США документу состоялось во вторник. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай, а также Казахстан воздержались.

"Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма", — говорится в документе.

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