Запад не ищет правды в расследовании по химоружию в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Запад хочет не установить истину в расследовании применения химоружия в Сирии, а использовать международные структуры для давления на Дамаск, говорится в заявлении МИД России.

В МИД РФ подчеркнули, что применение зарина в сирийском Хан-Шейхуне в апреле и последующее развитие событий выявили "серьезнейшие системные проблемы в работе миссии ОЗХО по установлению фактов (МУФС) и СМР (совместного механизма расследования).

"Но западных коллег нынешнее положение дел, похоже, полностью устраивает. Более того, они отчаянно бьются за то, чтобы оставить все как есть. И это потому, что их цель состоит не в установлении истины, а в использовании профильных международных структур для наращивания давления на Дамаск", — говорится в документе.

В качестве основных проблем в работе миссии ОЗХО и СМР в Москве считают "избирательное выполнение мандатов и неготовность или неспособность использовать всю совокупность методов расследования, предусмотренных в Конвенции о запрещении химического оружия, и фактический отказ от проведения расследования на месте происшествия".

"И даже, как это недавно выяснилось, попытка – в случае с МУФС – ввести международное сообщество в заблуждение в том, что касается возможности безопасного доступа в Хан-Шейхун. Ясно, что если мы действительно хотим установить виновных в применении химоружия, то эти фундаментальные изъяны надо срочно исправлять", — добавили в министерстве.

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