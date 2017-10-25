США мешают создать коридор в сирийском лагере беженцев, заявило Минобороны

ХМЕЙМИМ (Сирия), 25 окт — РИА Новости. США и незаконные вооруженные формирования мешают Дамаску организовать безопасный коридор и доставку грузов для беженцев в лагере Эр-Рукбан, сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
"Здесь продолжается распространение наркотиков, агитация и вербовка людей в террористические организации", — говорится в сообщении.
При этом командование группировки американских вооруженных сил в Эт-Танфе не обеспечило доступ в Эр-Рукбан представителей международных гуманитарных организаций.
Ранее в Минобороны заявляли, что беженцы в Эр-Рукбане стали, по сути, "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. По минимальным оценкам, сейчас в лагере находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.