Российские военные организовали возвращение группы беженцев в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 25 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) организовали возвращение еще одной группы беженцев в провинции Алеппо, в свои дома вернулись 70 человек, рассказал журналистам представитель ЦПВС Сослан Цебоев.
Процесс возвращения беженцев разделен на несколько этапов. Это позволило расселить почти все крупные лагеря в Сирии. В частности, в сентябре было завершено расселение одного из крупнейших пунктов временного проживания (20 тысяч человек) на территории стадиона в городе Латакия.
После освобождения от террористов определенного района сирийские саперы при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра проводят очистку населенных пунктов от мин. Затем представители ЦПВС при содействии сирийских властей выясняют местонахождение семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и координируют восстановление разрушенных жилищ и первичной инфраструктуры. После этого представители Центра обеспечивают безопасный проезд беженцев к месту постоянного проживания. Российские военные также направляют гуманитарные конвои в недавно заселенные и не до конца восстановленные города и деревни Сирии и контролируют режим прекращения огня.
В ближайшее время Центр примирения враждующих сторон планирует расширить гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тысяч тонн российских стройматериалов, а также специальная строительная техника. Все это отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>