Российские военные организовали возвращение группы беженцев в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 25 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) организовали возвращение еще одной группы беженцев в провинции Алеппо, в свои дома вернулись 70 человек, рассказал журналистам представитель ЦПВС Сослан Цебоев.

"Центр по примирению враждующих сторон города Алеппо, совместно с властями Сирии, организовал расселение 70 беженцев из населенного пункта Мембидж в населенный пункт Маскана. Мы также обеспечили безопасный проезд колонны беженцев до их домов", — пояснил он.

Процесс возвращения беженцев разделен на несколько этапов. Это позволило расселить почти все крупные лагеря в Сирии. В частности, в сентябре было завершено расселение одного из крупнейших пунктов временного проживания (20 тысяч человек) на территории стадиона в городе Латакия.

После освобождения от террористов определенного района сирийские саперы при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра проводят очистку населенных пунктов от мин. Затем представители ЦПВС при содействии сирийских властей выясняют местонахождение семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и координируют восстановление разрушенных жилищ и первичной инфраструктуры. После этого представители Центра обеспечивают безопасный проезд беженцев к месту постоянного проживания. Российские военные также направляют гуманитарные конвои в недавно заселенные и не до конца восстановленные города и деревни Сирии и контролируют режим прекращения огня.

По данным ООН, почти полмиллиона беженцев вернулись в свои дома из разных регионов Сирии. Процесс координируют правительство Сирии и ЦПВС. Российские военные не только доставляют в освобожденные районы продукты и медикаменты, но и помогают восстанавливать инфраструктуру. При этом Россия — единственная страна, которая оказывает помощь Сирии в гуманитарном разминировании и медицинской помощи жителям освобожденных населенных пунктов.

В ближайшее время Центр примирения враждующих сторон планирует расширить гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тысяч тонн российских стройматериалов, а также специальная строительная техника. Все это отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.

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