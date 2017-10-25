Спектакль: Небензя прокомментировал голосование Совбеза ООН по Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как отрежиссированный спектакль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
Совбез ООН, отметил Небензя, должен получить больше информации о методах работы совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии до продления мандата этого механизма.
"Нужно ознакомиться с докладом. За последний год мы не видели ни одного субстантивного доклада СМР. Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы", — заявил постпред.
Блокирование резолюции
Госдепартамент США выразил разочарование в связи с решением России наложить вето на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.
Дипломатический реверанс
Дипломат процитировал слова "представителя одной из стран-членов Совета Безопасности", заявившего что "применение химического оружия кем бы то ни было должно быть тщательно расследовано Советом Безопасности".
Небензя не оставил без внимания комментарий британского коллеги. "Отвечая уважаемому представителю Соединенного Королевства, подтверждаю все то, что говорил министр Лавров, которого он сегодня цитировал. Спасибо Вам за это. Расследование должно быть проведено по любому эпизоду, виновные — найдены и наказаны. Этого мы, собственно говоря, и добиваемся", — заявил Небензя.
Штаты, невзирая на отсутствие доказательств и призывы России провести тщательное расследование, нанесли удар по авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля.
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