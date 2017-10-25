Спектакль: Небензя прокомментировал голосование Совбеза ООН по Сирии

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как отрежиссированный спектакль, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было", — сказал Небензя журналистам.

Совбез ООН, отметил Небензя, должен получить больше информации о методах работы совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии до продления мандата этого механизма.

"Нужно ознакомиться с докладом. За последний год мы не видели ни одного субстантивного доклада СМР. Мы хотим увидеть, как они работают, каковы их методы, что они скажут по тому, как собирали свидетельства, как делали свои выводы", — заявил постпред.

Блокирование резолюции

Россия во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Госдепартамент США выразил разочарование в связи с решением России наложить вето на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.

Дипломатический реверанс

Небензя также поблагодарил британского коллегу Мэттью Райкрофта, процитировавшего на заседании Совета Безопасности заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о необходимости расследовать любые случаи применения химического оружия в Сирии.

Дипломат процитировал слова "представителя одной из стран-членов Совета Безопасности", заявившего что "применение химического оружия кем бы то ни было должно быть тщательно расследовано Советом Безопасности".

Небензя не оставил без внимания комментарий британского коллеги. "Отвечая уважаемому представителю Соединенного Королевства, подтверждаю все то, что говорил министр Лавров, которого он сегодня цитировал. Спасибо Вам за это. Расследование должно быть проведено по любому эпизоду, виновные — найдены и наказаны. Этого мы, собственно говоря, и добиваемся", — заявил Небензя.

Сирийская оппозиция заявила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Она утверждала, что жертвами атаки стали 80 человек, и обвиняла в ней правительственные войска Сирии. Дамаск отверг все обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь его арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Штаты, невзирая на отсутствие доказательств и призывы России провести тщательное расследование, нанесли удар по авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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