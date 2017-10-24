В Госдепе заявили, что не знают о гибели мирных жителей в Ракке

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В госдепартаменте США заявили, что не знают о гибели мирных жителей в сирийском городе Ракка в результате ударов международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).
"Я не знаю об этом. Я должна направить вас за комментариями в министерство обороны США", — сказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, когда журналисты на брифинге попросили ее прокомментировать сообщения на данную тему.
Пентагон и штаб коалиции не ответили на соответствующие запросы РИА Новости, которые были направлены еще в понедельник.
Со своей стороны Науэрт заверила, что "США очень серьезно относятся к жертвам среди гражданского населения". По ее словам, "существует механизм информирования об этом, проводятся расследования".
Также представитель госдепартамента подчеркнула, что "мы добились огромного успеха в Ракке в борьбе с ИГ*". При этом она признала, что "еще предстоит проделать долгий путь". По ее словам, "мы еще не победили, но то, что Ракка освобождена, это факт".
Ранее "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Штурм Ракки начался 6 июня. Официально об освобождении города от боевиков "Сирийские демократические силы", состоящие из арабо-курдских отрядов оппозиции, объявили 20 октября.
Дамаск не считает ни один район Сирии освобожденным, включая город Ракка, пока в него не войдет сирийская армия, заявил министр информации страны Мухаммед Рамиз Тарджаман.
Сирийский министр отметил, что с одной стороны уход группировки ИГ* из Ракки можно считать позитивным, но необходимо, чтобы в город вошли сирийские войска "вне зависимости от того, ИГ там находится или какая-то другая фракция или организация".
Сразу после заявлений "Сирийских демократических сил" об освобождении Ракки от боевиков, Франция, Германия, Великобритания и США сообщили, что направят десятки миллионов долларов и евро на разминирование и восстановление города.
В коалиции и в США неоднократно заявляли, что после освобождения Ракки власть перейдет к местному населению, не уточняя, в какой степени город будет независим от Дамаска.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что его настораживают заявления западных стран о срочном выделении финансов Ракке после неоднократных отказов направить гуманитарную помощь жителям Сирии.
По словам Конашенкова, на протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам с предложением направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии, был список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь. Однако всякий раз, подчеркнул он, ответ из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона был отрицательным.
По мнению официального представителя министерства обороны России, объяснение такой оперативной финансовой помощи — это "стремление поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и коалиции, похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ* мирных жителей".
Возглавляемая США международная коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945 году, отметил Конашенков.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что есть и другое объяснение масштабных финансовых вливаний в регион со стороны США и их союзников.
Финансируя восстановление Ракки, западная коалиция преследует сепаратистскую цель — превратить город в столицу другой Сирии, неподконтрольной президенту Башару Асаду, считает Франц Клинцевич.
"Срочное выделение миллионов долларов и евро Ракке — еще один пример применения коалицией во главе с США двойных стандартов в Сирии, пример разделения на свои-чужие", — отметил сенатор.
С российским сенатором согласен и член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, освобождение сирийской Ракки от боевиков означает, что США закрепили свое присутствие в регионе и будут стремиться к разрушению территориальной целостности Сирии и Ирака путем создания марионеточного курдского анклава.
На данный момент арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию.