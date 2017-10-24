В Госдепе заявили, что не знают о гибели мирных жителей в Ракке

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В госдепартаменте США заявили, что не знают о гибели мирных жителей в сирийском городе Ракка в результате ударов международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

"Я не знаю об этом. Я должна направить вас за комментариями в министерство обороны США", — сказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, когда журналисты на брифинге попросили ее прокомментировать сообщения на данную тему.

Пентагон и штаб коалиции не ответили на соответствующие запросы РИА Новости, которые были направлены еще в понедельник.

Со своей стороны Науэрт заверила, что "США очень серьезно относятся к жертвам среди гражданского населения". По ее словам, "существует механизм информирования об этом, проводятся расследования".

Также представитель госдепартамента подчеркнула, что "мы добились огромного успеха в Ракке в борьбе с ИГ*". При этом она признала, что "еще предстоит проделать долгий путь". По ее словам, "мы еще не победили, но то, что Ракка освобождена, это факт".

Ранее "Сирийские демократические силы" объявили о полном освобождении Ракки от боевиков при поддержке коалиции во главе с США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России.