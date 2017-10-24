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Война в Сирии
Война в Сирии

В МИД рассказали, когда Москва предложит шаги по миссии ООН-ОЗХО в Сирии

21:3824.10.2017
(обновлено: 21:42 24.10.2017)
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© Фото : SANAСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фотоСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© Фото : SANA

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Россия предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада Совместного механизма по расследованию (СМР) и его тщательного изучения, говорится в сообщении МИД РФ.

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии

РФ заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Голосование по подготовленному США документу состоялось во вторник. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако постпред США Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата СМР до распространения доклада экспертов.

"Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать работу Совместного механизма системно и планомерно. В ближайшее время ожидается выход доклада СМР. Мы его самым тщательным образом изучим, а затем предложим схему дальнейших шагов", — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, Россия проголосовала против американского проекта резолюции по причинам, которые неоднократно излагались как публично, так и в рабочих контактах с другими членами СБ ООН.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
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"Основная из них в том, что нельзя бездумно принимать такие важные решения, даже не оценив состояние дел с выполнением СМР его задач. Без такой оценки невозможно, в частности, определиться в отношении целесообразности продления мандата Механизма в неизменном виде или необходимости его обновления и корректировки, как это допускается предыдущей резолюцией СБ 2319 по данному вопросу", — говорится в документе.

Как считают в МИД РФ, США пошли на преждевременное голосование вопреки элементарной логике и давно сложившемуся алгоритму действий СБ, явно руководствуясь собственными соображениями, далекими от целей создания СМР.

"Это стало уже их "фирменным знаком" — идти напролом, грубо и беспардонно навязывая свою позицию, не утруждая себя сколько-нибудь внятной аргументацией. Мы отчетливо это видим на примере того, как американскому обществу навязывается мнение о будто бы вмешательстве России во внутренние дела США. Те же приемы используются и на международной арене, включая голословные обвинения Дамаска в преступлениях, а Москвы — в их якобы покрывательстве. Врут не краснея. Буквально "взяли за горло" и СМР, и ОЗХО, да и Совет Безопасности ООН. Действуют непримиримо, не считаясь не только с международным правом и дипломатическими устоями, но и со здравым смыслом", — подчеркнули в российском ведомстве.

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска
© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
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Как считают в МИД РФ, подобное поведение наносит прямой ущерб основам многосторонней дипломатии, выхолащивает и "калибрует" под американские интересы работу международных структур, включая Совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию.

При этом, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, российская позиция предельно ясна и последовательна: ответственные за применение химического оружия в Сирии должны быть установлены и понести заслуженное наказание.

"Мы стояли у истоков создания СМР, рассчитывали, что его деятельность сможет пролить свет на совершаемые в Сирии химические преступления. В 2016 году дважды соглашались на продление функционирования этой структуры с расширением географии её деятельности на сопредельные с Сирией территории и приданием её мандату антитеррористической направленности. И теперь вправе спросить, что же реально сделано для выполнения этих решений? Насколько качественно ведутся расследования? В какой мере эта работа соответствует высоким стандартам Конвенции о запрещении химического оружия? Нет ли необходимости что-то подправить в интересах повышения эффективности Механизма? Вместо этого нам предлагают продлить мандат, что называется, "не глядя". Видимо боятся, что вдумчивый анализ приведет к нежелательным для Вашингтона выводам", — говорится в документе.

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