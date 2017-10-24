Небензя назвал голосование СБ ООН по Сирии срежиссированным спектаклем

ООН, 24 окт — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН во вторник, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как срежиссированный спектакль; целью встречи было выставить РФ в неприглядном свете, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было", — сказал Небензя журналистам.
Он также подчеркнул, что голосование было назначено за два дня до выхода доклада СМР об инциденте в Хан-Шейхуне. "Главное, что это никак не повлияло на судьбу самого механизма, потому что непринятие решения о продлении сегодня не означает, что такое решение не может быть принято в любой из дней до 17 ноября", — заявил российский постпред.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Ранее представители МИД РФ склонялись к версии о том, что инцидент в Хан-Шейхуне был постановочным.
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