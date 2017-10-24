Небензя назвал голосование СБ ООН по Сирии срежиссированным спектаклем

ООН, 24 окт — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН во вторник, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как срежиссированный спектакль; целью встречи было выставить РФ в неприглядном свете, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

РФ во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. РФ выступила против рассмотрения данного вопроса до представления доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. Доклад должен быть представлен Совбезу 26 октября, тогда как мандат экспертов СМР истекает 17 ноября.

"Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было", — сказал Небензя журналистам.

Он также подчеркнул, что голосование было назначено за два дня до выхода доклада СМР об инциденте в Хан-Шейхуне. "Главное, что это никак не повлияло на судьбу самого механизма, потому что непринятие решения о продлении сегодня не означает, что такое решение не может быть принято в любой из дней до 17 ноября", — заявил российский постпред.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Ранее представители МИД РФ склонялись к версии о том, что инцидент в Хан-Шейхуне был постановочным.