В Сирии за сутки более ста человек вернулись в свои дома

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более 100 человек возвратились в свои дома в Сирии за сутки, сообщил во вторник российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"За сутки в свои дома возвратились 133 человека. Большинство из них в провинциях Хама – 54 человека, Риф Дамаск – 23 и Алеппо – 21", — говорится в сообщении.

Кроме того, были подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий трех населенных пунктов Эш-Шир и Альбане провинции Хама, а также населенного пункта Изеддин, находящегося в зоне деэскалации №2.

"Российскими военными медиками совместно с сирийскими врачами проведена медицинская гуманитарная акция в государственной больнице "Рази" города Алеппо. Восьмидесяти восьми местным жителям, в том числе 26 детям, оказана медицинская помощь", — отмечается в сообщении центра.

Российские офицеры также встретились с представителями управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Дамаске. В ходе беседы они рассмотрели вопросы согласования и обеспечения безопасности проведения конвоев ООН и сирийского арабского Красного Полумесяца. Военные также уточнили даты проведения гуманитарных конвоев на эту неделю в провинциях Хомс, Риф Дамаск и Деръа.

"За счет средств администрации провинции Риф Дамаск проведены ремонтные работы основных производственных цехов, пекарен в населенных пунктах Афран-Шан-Син, Эн-Нэбек, Забедани и Ябруд. Предприятия получают от государства дотации на покрытие расходов производства хлеба. В связи с этим цена на хлеб для населения составляет 25% от его себестоимости, что позволяет малоимущим слоям населения приобретать данную продукцию в необходимом количестве", — отмечает центр.

Сейчас предприятия работают круглосуточно, уточняют российские военные, однако производимой хлебобулочной продукции недостаточно.

"Для увеличения производственных мощностей пекарен требуется замена устаревшего оборудования, проведение ремонта оставшихся производственных и подсобных помещений, замена электрооборудования, остекление оконных проемов, восстановление водоснабжения, автономные источники электроэнергии", — заключает центр примирения.

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