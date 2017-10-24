Бывший постпред США в ООН оценил потенциал взаимодействия с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Успех в сотрудничестве США и России по Сирии мог бы распространиться на другие области, потенциал для взаимодействия есть, рассказал РИА Новости бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад.

В конце сентября Халилзад посетил Москву с делегацией американских политологов, где провел встречи с высокопоставленными российскими дипломатами. Он сообщил агентству, что данные контакты прошли "хорошо" и были "очень полезны". В МИД РФ рассказали, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии и перспективы российско-американского взаимодействия в интересах разрешения кризиса в этой стране.

Халилзад также в свое время был послом США в Ираке и в Афганистане, а в 2017 году его кандидатура рассматривалась на должность госсекретаря США при Дональде Трампе.

Потенциал для сотрудничества есть

"Мы считаем, что есть потенциал для сотрудничества в Сирии в частности. И если это случится, это может распространиться на другие области. Мы знаем, что есть тема (президентских) выборов (в США), которая имеет большое влияние на российско-американские отношения, и что-то нужно с этим сделать по этому направлению, в том числе и в самой России — понять, что произошло и почему", — сказал экс-дипломат.

Халилзад полагает, что по сирийскому вопросу "есть базовые вопросы, по которым мы согласны". В частности, отмечает он, и РФ, и США согласны, что "терроризму в Сирии нужно положить конец, что Сирия должна быть восстановлена, и что сирийцы должны примириться друг с другом".

"Вопрос заключается в том, как мы можем сотрудничать, чтобы дальше продвинуться (во взаимодействии друг с другом)", — сообщил собеседник агентства.

Почему США хотят ухода Асада?

Халилзад объяснил, что США полагают, что до тех пор пока президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти, "некоторые группы продолжат воевать". "Кроме того, интеграция сирийцев в регион Ближнего Востока с соседями будет происходить очень сложно", — сказал он, отметив при этом, что это также будет влиять на вопрос выделения денег от Запада и стран Ближнего Востока на восстановление Сирии.

По словам экс-дипломата, США предложили России "подумать, когда и как будет проходить переходный период" в Сирии.

"У нас нет особых рекомендаций, как это должно произойти. Есть размышления по этому поводу, но пока они (РФ) еще не достигли согласия с нами по этому вопросу. Они думают, что мы постоянно хотим избавиться от Башара, и что мы не могли это сделать раньше, и теперь мы хотим, чтобы они сделали это за нас",- добавил бывший посол.

Халилзад полагает, что "большая координация (по Сирии) возможна" для избегания конфликтов, но при этом "есть некоторые сложности из-за законопроекта, который был принят" в США. В то же время он отметил, что администрация Трампа "открыта к рассмотрению вопроса об интенсификации координации".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от ограничения контактов с РФ по военной линии. По его словам, США выдвигают надуманные предлоги для того, чтобы не возобновлять полноформатное сотрудничество в этой сфере.

В Пентагоне же сообщали РИА Новости, что "военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов", а также "поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости", "однако министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма". В оборонном ведомстве пояснили, что эти ограничения прописаны в законе о национальной обороне США (NDAA).

В конце октября официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США хотели бы работать с РФ "по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности (США)", в частности, по Сирии.

В то же время, одним из главных омрачающих факторов в российско-американских отношениях является тема "вмешательства" в президентские выборы США. Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

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