Бывший постпред США в ООН оценил потенциал взаимодействия с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Успех в сотрудничестве США и России по Сирии мог бы распространиться на другие области, потенциал для взаимодействия есть, рассказал РИА Новости бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад.
Халилзад также в свое время был послом США в Ираке и в Афганистане, а в 2017 году его кандидатура рассматривалась на должность госсекретаря США при Дональде Трампе.
Потенциал для сотрудничества есть
Халилзад полагает, что по сирийскому вопросу "есть базовые вопросы, по которым мы согласны". В частности, отмечает он, и РФ, и США согласны, что "терроризму в Сирии нужно положить конец, что Сирия должна быть восстановлена, и что сирийцы должны примириться друг с другом".
"Вопрос заключается в том, как мы можем сотрудничать, чтобы дальше продвинуться (во взаимодействии друг с другом)", — сообщил собеседник агентства.
Почему США хотят ухода Асада?
Халилзад объяснил, что США полагают, что до тех пор пока президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти, "некоторые группы продолжат воевать". "Кроме того, интеграция сирийцев в регион Ближнего Востока с соседями будет происходить очень сложно", — сказал он, отметив при этом, что это также будет влиять на вопрос выделения денег от Запада и стран Ближнего Востока на восстановление Сирии.
"У нас нет особых рекомендаций, как это должно произойти. Есть размышления по этому поводу, но пока они (РФ) еще не достигли согласия с нами по этому вопросу. Они думают, что мы постоянно хотим избавиться от Башара, и что мы не могли это сделать раньше, и теперь мы хотим, чтобы они сделали это за нас",- добавил бывший посол.
Халилзад полагает, что "большая координация (по Сирии) возможна" для избегания конфликтов, но при этом "есть некоторые сложности из-за законопроекта, который был принят" в США. В то же время он отметил, что администрация Трампа "открыта к рассмотрению вопроса об интенсификации координации".
В Пентагоне же сообщали РИА Новости, что "военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов", а также "поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости", "однако министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма". В оборонном ведомстве пояснили, что эти ограничения прописаны в законе о национальной обороне США (NDAA).
В то же время, одним из главных омрачающих факторов в российско-американских отношениях является тема "вмешательства" в президентские выборы США. Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.
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