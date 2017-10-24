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Война в Сирии
Война в Сирии

Бывший постпред США в ООН оценил потенциал взаимодействия с Россией в Сирии

19:1324.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фотоФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Успех в сотрудничестве США и России по Сирии мог бы распространиться на другие области, потенциал для взаимодействия есть, рассказал РИА Новости бывший постпред США при ООН Залмай Халилзад.

Бойцы курдской пешмерга на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Богданов обсудил с американскими политологами референдум в Курдистане
В конце сентября Халилзад посетил Москву с делегацией американских политологов, где провел встречи с высокопоставленными российскими дипломатами. Он сообщил агентству, что данные контакты прошли "хорошо" и были "очень полезны". В МИД РФ рассказали, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии и перспективы российско-американского взаимодействия в интересах разрешения кризиса в этой стране.

Халилзад также в свое время был послом США в Ираке и в Афганистане, а в 2017 году его кандидатура рассматривалась на должность госсекретаря США при Дональде Трампе.

Потенциал для сотрудничества есть

Солдаты армии США
© Flickr / The U.S. Army
Политолог: США пытаются повысить градус обвинений в адрес России
"Мы считаем, что есть потенциал для сотрудничества в Сирии в частности. И если это случится, это может распространиться на другие области. Мы знаем, что есть тема (президентских) выборов (в США), которая имеет большое влияние на российско-американские отношения, и что-то нужно с этим сделать по этому направлению, в том числе и в самой России — понять, что произошло и почему", — сказал экс-дипломат.

Халилзад полагает, что по сирийскому вопросу "есть базовые вопросы, по которым мы согласны". В частности, отмечает он, и РФ, и США согласны, что "терроризму в Сирии нужно положить конец, что Сирия должна быть восстановлена, и что сирийцы должны примириться друг с другом".

"Вопрос заключается в том, как мы можем сотрудничать, чтобы дальше продвинуться (во взаимодействии друг с другом)", — сообщил собеседник агентства.

Почему США хотят ухода Асада?

Халилзад объяснил, что США полагают, что до тех пор пока президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти, "некоторые группы продолжат воевать". "Кроме того, интеграция сирийцев в регион Ближнего Востока с соседями будет происходить очень сложно", — сказал он, отметив при этом, что это также будет влиять на вопрос выделения денег от Запада и стран Ближнего Востока на восстановление Сирии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Республики Ирак Ибрагимом аль-Джаафари. 23 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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У Москвы есть вопросы относительно новой политики США по Сирии
По словам экс-дипломата, США предложили России "подумать, когда и как будет проходить переходный период" в Сирии.

"У нас нет особых рекомендаций, как это должно произойти. Есть размышления по этому поводу, но пока они (РФ) еще не достигли согласия с нами по этому вопросу. Они думают, что мы постоянно хотим избавиться от Башара, и что мы не могли это сделать раньше, и теперь мы хотим, чтобы они сделали это за нас",- добавил бывший посол.

Халилзад полагает, что "большая координация (по Сирии) возможна" для избегания конфликтов, но при этом "есть некоторые сложности из-за законопроекта, который был принят" в США. В то же время он отметил, что администрация Трампа "открыта к рассмотрению вопроса об интенсификации координации".

Панорама Ракки, Сирия. 19 октября 2017
© AP Photo / Gabriel Chaim
Клинцевич: США хотят сделать из Ракки столицу Сирии, неподконтрольной Асаду
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон отказаться от ограничения контактов с РФ по военной линии. По его словам, США выдвигают надуманные предлоги для того, чтобы не возобновлять полноформатное сотрудничество в этой сфере.

В Пентагоне же сообщали РИА Новости, что "военные США и РФ продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов", а также "поддерживают контакт на высокопоставленном уровне по мере необходимости", "однако министерство обороны приостановило военное взаимодействие с российскими вооруженными силами после незаконной аннексии Крыма". В оборонном ведомстве пояснили, что эти ограничения прописаны в законе о национальной обороне США (NDAA).

Сара Сандерс. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Все зависит от Москвы. США намерены сотрудничать с Россией по Сирии и КНДР
В конце октября официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США хотели бы работать с РФ "по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности (США)", в частности, по Сирии.

В то же время, одним из главных омрачающих факторов в российско-американских отношениях является тема "вмешательства" в президентские выборы США. Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Без планов на будущее

 

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