Российские саперы за сутки в Дейр-эз-Зоре разминировали 36 гектаров

ХМЕЙМИМ (Сирия), 24 окт — РИА Новости. Российские саперы за сутки разминировали 36 гектаров территории сирийского Дейр-эз-Зора и окрестностей, уничтожив более 900 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Российские военные специалисты международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование освобожденных районов города Дейр-эз-Зор. За сутки проверено 36 гектаров территории города и его окрестностей, девять километров дорог, 59 зданий, обнаружено и уничтожено 906 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период работы международного противоминного центра на территории Сирии был проверен 671 гектар местности, 170 километров дорог, 1448 зданий, обнаружен и уничтожен 35721 взрывоопасный предмет. Это позволяет начать работы по восстановлению жилых домов и объектов инфраструктуры.

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