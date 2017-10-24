Путин проинформировал главу Кипра о борьбе России с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров проинформировал главу Кипра об усилиях РФ по борьбе с терроризмом в Сирии.

Переговоры Путина и президента Кипра Никоса Анастасиадиса состоялись в Москве во вторник.

"Кипр находится рядом с регионом Ближний Восток. Мы проинформировали господина президента о наших усилиях по борьбе с терроризмом в Сирии. Говорили о необходимости восстановления христианского присутствия в этом регионе мира, необходимости восстановления общин и диалога между ними", — сказал российский президент.

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