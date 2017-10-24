Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по миссии ОЗХО в Сирии

Голосование по резолюции по Сирии в Совбезе ООН. Архивное фото

Голосование по резолюции по Сирии в Совбезе ООН. Архивное фото

Помимо России, против документа, подготовленного США, проголосовала Боливия. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

ООН, 24 окт — РИА Новости. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную США резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

Мандат миссии истекает 17 ноября. К 26 октября эксперты должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако американский постпред Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата.

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