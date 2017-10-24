Совбез ООН не перенес рассмотрение вопроса о мандате миссии ОЗХО в Сирии

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года. Архивное фото

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года. Архивное фото

ООН, 24 окт — РИА Новости. Россия предложила перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии на 7 ноября, Совбез не принял это предложение.

"Мы предлагаем приостановить встречу до 7 ноября, когда в соответствии с председательством Италии мы будем обсуждать сирийское химическое досье", — заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН во вторник перед голосованием по проекту резолюции США.

Зампостпреда США при ООН Мишель Сиссон, взяв слово, не согласилась с российской инициативой. Постпред Великобритании Мэттью Райкрофт назвал предложение РФ "циничным".

Процедурное предложение РФ было вынесено на голосование. За него проголосовали РФ, Казахстан, Китай и Боливия. Восемь членов СБ проголосовали против, три члена воздержались. Предложение не было принято, так как не получило необходимого большинства в девять голосов.

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