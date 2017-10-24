Лаврентьев в Тегеране встретился с замглавы МИД Ирана и секретарем Совбеза

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев прибыл в Тегеран, где обсудил с замглавы МИД Ирана Хосейном Джабери Ансари подготовку к предстоящему раунду переговоров по Сирии в Астане, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Иране.
"Стороны обсудили подготовку к предстоящему раунду переговоров в Астане", — добавили в российском посольстве на уточняющий вопрос РИА новости о теме переговоров.
Александр Лаврентьев является главой российской делегации на переговорах в Астане.
Седьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии пройдет в Астане 30-31 октября. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. По итогам шестого раунда в сентябре было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии. На седьмой встрече планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников и принять совместное заявление о разминировании в Сирии. Не исключено, что состав участников астанинских переговоров с этого раунда будет расширен за счет новых стран-наблюдателей.
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