Армения предоставила убежище десяткам тысяч беженцев из Сирии

ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости. Армения предоставила убежище более 22 тысячам беженцев из Сирии с начала конфликта в этой стране, заявил во вторник глава армянского МИД Эдвард Налбандян на средиземноморской конференции ОБСЕ в Палермо, посвященной проблемам беженцев.

"Армения предоставила убежище более 22 тысячам беженцев только из Сирии, тем самым, став третьим в Европе государством по количеству принявших сирийских беженцев относительно численности населения страны", — приводит слова Налбандяна пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Армянская община в Сирии считалась одной из мощнейших диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном они жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышли. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.

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