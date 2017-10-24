Вооруженная оппозиция Сирии примет участие в "Астане-7" тем же составом

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии получила приглашение на седьмой раунд переговоров по сирийской проблематике в Астане, состав делегации будет таким же, как на шестом раунде, заявил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

МИД Казахстана объявил в четверг, что седьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии пройдет в Астане 30-31 октября.

"Мы получили приглашение через турок… через три дня мы проведем в Стамбуле координационную встречу, где узнаем повестку переговоров", — заявил Хассун.

По его словам, в "Астане-7" примет участие та же делегация, что и на "Астане-6". Возглавит ее вновь глава генштаба Свободной сирийской армии (ССА) Ахмад Берри.

"Скорее всего, тема заключенных будет основной на седьмом раунде. На шестом раунде нам пообещали, что эта тема станет ключевой", — заявил Хассун.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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