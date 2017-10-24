Слова об оружии на складе ИГ* "звучат как спекуляция", заявили в Британии

ЛОНДОН, 24 окт — РИА Новости. Заявления сирийского генерала о том, что на захваченном военными САР складе террористов "Исламского государства"* обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО британского производства, "звучат как спекуляция", заявили РИА Новости в Минобороны Великобритании.
Эти предположения "звучат как спекуляция", заявил чиновник.
Ранее представитель НАТО заявил РИА Новости, что альянс "не продает и не владеет оружием".
Город Меядин расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, и ему был присвоен статус "столицы" ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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