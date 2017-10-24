Слова об оружии на складе ИГ* "звучат как спекуляция", заявили в Британии

ЛОНДОН, 24 окт — РИА Новости. Заявления сирийского генерала о том, что на захваченном военными САР складе террористов "Исламского государства"* обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО британского производства, "звучат как спекуляция", заявили РИА Новости в Минобороны Великобритании.

Сирийские военные при поддержке ВКС России захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов ИГ*. Арсенал был обнаружен в городе Меядин на востоке Сирии. Бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города от ИГ*, заявил журналистам, что на захваченном складе обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО из США, Бельгии и Великобритании.

Эти предположения "звучат как спекуляция", заявил чиновник.

Ранее представитель НАТО заявил РИА Новости, что альянс "не продает и не владеет оружием".

Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.

Город Меядин расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, и ему был присвоен статус "столицы" ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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