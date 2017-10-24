Волонтер сирийского Красного Полумесяца погиб в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Волонтер гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц (SARC) погиб, еще один получил ранения в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщается на сайте организации.

Ранее агентство Р ейтер со ссылкой на сирийское телевидение сообщило, что жертвами авиаудара международной коалиции в Дейр-эз-Зоре стали 14 мирных жителей, 32 получили ранения. Международная коалиция под руководством США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* заявила о своей непричастности к произошедшему.

"Сирийский Арабский Красный Полумесяц скорбит об утрате волонтера красного полумесяца Мохамеда Закарии Аль-Ахмада (Mohamed Zakaria Al- Ahmad), который пожертвовал своей жизнью при исполнении служебных обязанностей в Дейр-эз-Зоре в понедельник, 23 октября, в связи с нынешними обстоятельствами в городе. Другой волонтер Рашед Аль-Дандал (Rashed Al-Dandal) был ранен там", — гласит заявление организации.

SARC призвал все стороны уважать и защищать сотрудников гуманитарных служб и способствовать их миссии. В организации также выразили соболезнования семье и друзьям погибшего волонтера.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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