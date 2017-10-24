Коалиция США опровергла данные об авиаударе в Дейр-эз-Зоре

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Международная коалиция под руководством США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* опровергла сообщения о нанесении авиаудара в сирийском Дейр-эз-Зоре, жертвами которого стали 14 мирных жителей.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на сирийское телевидение сообщило, что жертвами авиаудара международной коалиции в Дейр-эз-Зоре стали 14 мирных жителей, 32 получили ранения. Когда был нанесен удар, по данным агентства, приведший к жертвам среди мирного населения, не уточняется.

"Обвинения ложны. Силы международной коалиции не осуществляли авиаудары в городе Дейр-эз-Зор в сентябре-октябре. Там Россия и прорежимные силы, проверьте их релизы об авиаударах", — заявил представитель коалиции Райан Диллон в своем официальном аккаунте в Twitter.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>